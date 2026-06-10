"Far away", le trame della settimana dal 15 al 19 giugno

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 15 al 19 giugno.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 15 al 19 giugno
Izzet rivela a Cihan che, cinque anni prima, Boran gli ha affidato una chiavetta usb, da consegnare al fratello qualora gli fosse accaduto qualcosa.
Dopo la denuncia contro Alya, Cihan resta diviso tra il dovere e la richiesta di Boran: proteggere sua moglie.
Nel frattempo, Nare decide di tornare a casa con Ozkan e vuole portare con sè Alya e il piccolo Deniz. Cihan tenta di opporsi ma pone una condizione: lui spiegherà tutto ad Alya e lei dovrà ascoltarlo.
Cihan porta a cena fuori Alya e le propone nuovamente di sposarla, ma la donna rifiuta di accettare una proposta simile e va via dal ristorante. Torna a casa e si sfoga con Nare.
Infine, Demir litiga furiosamente con suo padre Nadim: nel frattempo Alya si confronta con Nare e le spiega che è andata da Demir perché sentiva di non avere altra scelta.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".