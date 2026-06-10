"Far away", le trame della settimana dal 15 al 19 giugno

Izzet rivela a Cihan che, cinque anni prima, Boran gli ha affidato una chiavetta usb, da consegnare al fratello qualora gli fosse accaduto qualcosa.



Dopo la denuncia contro Alya, Cihan resta diviso tra il dovere e la richiesta di Boran: proteggere sua moglie.



Nel frattempo, Nare decide di tornare a casa con Ozkan e vuole portare con sè Alya e il piccolo Deniz. Cihan tenta di opporsi ma pone una condizione: lui spiegherà tutto ad Alya e lei dovrà ascoltarlo.



Cihan porta a cena fuori Alya e le propone nuovamente di sposarla, ma la donna rifiuta di accettare una proposta simile e va via dal ristorante. Torna a casa e si sfoga con Nare.



Infine, Demir litiga furiosamente con suo padre Nadim: nel frattempo Alya si confronta con Nare e le spiega che è andata da Demir perché sentiva di non avere altra scelta.