"Far away", le trame della settimana dall'8 all'11 giugno

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dall'8 all'11 giugno.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dall'8 all'11 giugno
Alya non riesce a rintracciare Izzet e inizia a preoccuparsi per lui, così chiede spiegazioni a Sadakat, perché sospetta che possano avergli fatto qualcosa loro.
Intanto, Sadakat rimprovera Alya per essere andata in albergo a soccorrere Izzet, scoprendo però che Alya conosce la verità su Boran.
Alya tenta di fuggire con suo figlio Deniz, ma viene tradita da Izzet e consegnata a Demir Baybars.
Nel frattempo, scoppia una lite tra Ozkan e Sahin: a quel punto Nare si intromette ma cade accidentalmente, iniziando a perdere sangue.
Infine, Cihan ha un confronto con Nadim e Demir, durante il quale li minaccia di far esplodere una granata se non gli diranno la verità riguardo alla questione del camion finito fuori strada.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".