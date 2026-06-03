"Far away", le trame della settimana dall'8 all'11 giugno

Alya non riesce a rintracciare Izzet e inizia a preoccuparsi per lui, così chiede spiegazioni a Sadakat, perché sospetta che possano avergli fatto qualcosa loro.



Intanto, Sadakat rimprovera Alya per essere andata in albergo a soccorrere Izzet, scoprendo però che Alya conosce la verità su Boran.



Alya tenta di fuggire con suo figlio Deniz, ma viene tradita da Izzet e consegnata a Demir Baybars.



Nel frattempo, scoppia una lite tra Ozkan e Sahin: a quel punto Nare si intromette ma cade accidentalmente, iniziando a perdere sangue.



Infine, Cihan ha un confronto con Nadim e Demir, durante il quale li minaccia di far esplodere una granata se non gli diranno la verità riguardo alla questione del camion finito fuori strada.