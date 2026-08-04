"Far away", le trame della settimana dal 10 al 14 agosto

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 10 al 14 agosto.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 10 al 14 agosto
Nare informa la sua famiglia di voler divorziare, ma Sadakat è contraria. Cihan prende le difese della sorella e propone di parlare con Erol per avviare le pratiche per il divorzio.
Cihan decide di cedere delle terre a Sahin provocando l'ira di Sadakat, che non vuole farsene una ragione.
Nel frattempo, Demir scopre che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con la farina e va su tutte le furie. Ugur chiede ad Alya di parlare e le rivela che il vero padre di Boran è Ecmel.
Alya discute con sua madre ed esorta Cihan a mandarla via il prima possibile. Poco dopo, confessa a Cihan le ragioni della sua profonda ostilità verso la madre.
Infine, Cihan parla con Fikriye sperando di convincerla ad andarsene, offrendole addirittura del denaro, ma la donna rifiuta dicendo di essere malata e di avere poco da vivere.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".