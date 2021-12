Fan preoccupati per la salute di Jung Ho-yeon di "Squid Game": ha perso troppi chili

Alcune foto pubblicate da Jung Ho-yeon negli ultimi giorni hanno messo i fan dell'attrice di "Squid Game" in allerta. La neo-star, che nella serie ormai diventata cult, interpreta Kang Sae-byeok appare troppo magra ed emaciata. Ed è stata la stessa Jung a spiegare, in una intervista all'Hollywood Reporter, di essere effettivamente dimagrita in maniera inaspettata: "Ho perso oltre 3 kg in una settimana dopo il successo di Squid Game... Non riuscivo a mangiare, non era stress, semplicemente non conoscevo questa sensazione. Stavo perdendo me stessa...".

La star sudcoreane, 27 anni, ha poi spiegato che i troppi impegni seguiti al successo della serie l'hanno "travolta": "I vestiti che mi stavano bene quando sono andata per la prima volta negli Stati Uniti ora sono larghi. In soli 10 giorni dopo la prima di Squid Game, ho perso molti chili. Una volta arrivata negli Stati Uniti, avevo un programma così fitto... Sono successe così tante cose in una volta e no avevo nemmeno tempo per mangiare....".



L'attrice ha confessato insomma di non aver retto alla luce dei riflettori perennemente puntati. Sebbene sia abituata a viaggiare per il mondo come modella, Jung ha ammesso che farlo come attrice è stato diverso. "Come modella avevo molto tempo e spazio personale, come attrice ho dovuto condividere quel tempo e quello spazio con gli altri, perché molte più persone mi riconoscono adesso...".

La star ha anche rivelato che la sua fama è motivo di preoccupazione soprattutto per i suoi genitori, che sono molto orgogliosi di lei, "ma sono molto preoccupati".

I fan non hanno esitato a far sentire all'attrice la loro vicinanza e il loro sostegno invitandola però a prendersi cura di sé.



"Ho fatto fatica a seguire la velocità con cui il successo di Squid Game cresceva", ha detto ancora Jung all'Hollywood Reporter: "Credo che dopo la pandemia di Covid, tutto sia diventato più veloce. Anche online, accade tutto istantaneamente. È davvero dura stargli dietro... Piano piano mi sto abituando però e ora mi sento a mio agio con la squadra di Squid Game, perciò posso lentamente imparare a condividere con il successo che la serie sta avendo".