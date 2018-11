Fabrizio Corona: “Sto bene, ormai sono abituato”

Fabrizio Corona parla per la prima volta in esclusiva dopo che ieri la Procura di Milano ha chiesto il suo rientro in carcere a scontare la pena a causa delle violazioni commesse dall’ex fotografo dei vip. In particolare si punta il dito contro le sue “apparizioni rissose in televisione”. Oggi, ‘Mattino Cinque’ è riuscito a intercettarlo e a farsi rilasciare un’intervista: “Sto bene, ormai sono abituato, è dal 2007 che sono sempre sotto processo. Aspettare una telefonata che ti comunichi la libertà farebbe impazzire un uomo normale, ma io ormai ho fatto il callo”. Dichiarazioni rilasciate nonostante il silenzio imposto: “Non posso dire altro perché gli avvocati mi hanno consigliato di non commentare, inoltre ho molto rispetto per le persone che mi giudicano quindi non dirò di più”.