Fabrizio Corona perde un dente a “Verissimo”

Incidente imbarazzante a “Verissimo” per Fabrizio Corona. Durante l’esclusiva intervista nel programma condotto da Silvia Toffanin, mentre parlava della sua nuova fiamma e del suo problema con la dipendenza sessuale: “Prendo il Cialis adesso, non più il viagra”, all’ex fotografo dei vip è caduto un dente tra l’imbarazzo generale. La conduttrice, preoccupata gli ha chiesto: “Cos’hai perso? Hai perso un dente”. “Purtroppo sì”, la risposta imbarazzata di Fabrizio Corona. Ma lui non si è scomposto e dopo un paio di minuti tra le risate generali del pubblico, si è riseduto per continuare l’intervista. E per sdrammatizzare: “Ma non è vero, non mi è caduto” tra l’ironia di tutto lo studio.