Fabrizio Corona: "Con Belen e Nina Moric ho un bellissimo rapporto"

"Sia con Belen che con Nina Moric ho dei rapporti bellissimi e rappresentano oggi dei punti fermi nella mia vita". Fabrizio Corona interviene in diretta a "Mattino Cinque" commentando le anticipazioni del suo ultimo libro, "Non mi avete fatto niente", in cui parla di un sentimento ancora molto forte nei confronti della showgirl argentina.



L’ex re dei paparazzi però non si sbottona ulteriormente e invita tutti a "leggere i contenuti e non limitarsi ai titoli". Un passaggio inevitabile riguarda i tradimenti a Silvia Provvedi da lui stesso raccontati in quest’ultimo libro: "Sono cose pubbliche e poi uno non si deve vergognare delle cose cattive che ha fatto. Io non ho peli sulla lingua e quando sbaglio lo dico senza nessun problema". Corona rivela infine come ha trascorso questo primo Capodanno dopo la scarcerazione: "L’ho passato a casa, sono andato a letto a mezzanotte e mezza come i vecchi".