Fabio Basile: “A quattro anni mi diedero solo tre giorni di vita"

Una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016, una di bronzo ai campionati europei e innumerevoli premi a livello nazionale. Un palmares invidiabile quello di Fabio Basile, che a soli 24 anni è già uno dei punti di riferimento del judo italiano. Il ragazzo nativo di Rivoli, oltre per le sue capacità sul tatami, è diventato anche un personaggio televisivo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Quello che in molti non sanno però sono le difficoltà e i sacrifici che Fabio ha dovuto affrontare: “A quattro anni mi sono ammalato di pleuropolmonite, i dottori mi diedero solo tre giorni di vita, mi ricordo i pianti di mia madre, le mie difficoltà a respirare. Alla fine trovarono la cura, ma fu un periodo buio per tutta la mia famiglia”. Una famiglia che ha sempre sostenuto Fabio: “I miei genitori hanno dovuto fare sacrifici, anche fare debiti, per potersi permettere di mandarmi in palestra e per consentirmi di inseguire il mio sogno. Ora penso io a tutto ma glielo devo e ovviamente non mi pesa aiutarli”.