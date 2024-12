Iacchetti-Greggio tornano a "Striscia": "Siamo ripetenti da 30 anni"

Dopo oltre 30 anni insieme il sodalizio è più forte che mai e ormai si conoscono a memoria, pregi e difetti inclusi. "Riesce a farmi ridere anche solo guardandolo in faccia: ci riescono solo lui, il mio cane, Stanlio e Ollio. Ora è diventato puntuale. Prima arrivava sempre all’ultimo ed era divertente aspettarlo e sentire le scuse che si inventava per giustificarsi", ammette Enzo. "In realtà arrivo così in ritardo a un impegno da sembrare in anticipo per quello successivo", scherza il collega. "Enzo è una persona sincera. Di questi tempi è una qualità che vale tantissimo. Il suo più grande difetto invece è che quando mi invita a cena cucina sempre la busecca (la trippa alla milanese, ndr), che io non mangerei neanche se fossi su un’isola deserta".