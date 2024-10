Star di OnlyFans denunciata per evasione, Mady Gio parla a "Le Iene": "Guadagnato un milione e mezzo in Svizzera, lì ho pagato 460 mila euro"

Un'altra obiezione mossa da Zama è legata al fatto che quei soldi, Mady Gio avrebbe dovuti pagarli in Italia e non in Svizzera: "Secondo la Guardia di Finanza si - ha replicato l'influencer -, però io abito in Svizzera non capisco perché li debba all'Italia". Per Mady Gio il suo trasferimento non è stato una furberia per sfuggire alle più alte tasse italiane (per di più, a prescindere, la Guardia di Finanza mette in dubbio la sua effettiva presenza sul territorio svizzero, ndr). "Anche perché voi Iene mi siete venuti anche a trovare l'anno scorso e avete visto la casa - ha risposto la creator -. Cioè non avrebbe senso prendere una casa del genere far finta di abitare lì, sarebbe da buttar via i soldi, non è così". E sui motivi del suo trasferimento, aggiunge: "Sono anche innamorata della Svizzera, anche perché sto con un ticinese".