Morto Evan Ellingson, attore di "Csi: Miami" e "24"

A confermare la notizia è stato il padre di Evan, Michael, che ha raccontato a Tmz che il figlio aveva avuto problemi legati alle droghe in passato, ma ultimamente stava meglio, e la sua improvvisa scomparsa è stata uno shock totale per la famiglia. Evan Ellingson stava vivendo in una struttura di supporto per le persone che escono da programmi di riabilitazione.

La carriera e i ruoli

Nato nel 1988, Evan Ellingson ha esordito nel mondo dello spettacolo nella serie "MADtv", e successivamente è apparso in "Titus" e soprattutto in "Selvaggi" grazie al quale ha ottenuto una candidatura agli Young Artist Award per la sua interpretazione. Poi ha avuto ruoli in "General Hospital", "Bones", "Boys Life" e "State of Mind". Due interpretazioni lo avevano imposto all'attenzione del pubblico, il figlio del tenente Horatio Caine di David Caruso in "Csi: Miami" (che ha chiuso i battenti nel 2012 con la decima stagione) e il nipote di Jack Bauer di Kiefer Sutherland in "24". Ellingson è anche ricordato per aver recitato al cinema accanto a Cameron Diaz nel ruolo di suo figlio adolescente nel film "La custode di mia sorella" del 2009.