"Eurogames": Germania conquista la vittoria con 70 punti, Italia quarta

Giovedì 24 ottobre è andata in onda la sesta e ultima puntata di "Eurogames", il programma condotto da Ilary Blasi assieme ad Alvin con Jury Chechi nel ruolo di giudice inflessibile. Come di consueto, ognuna delle sei nazioni in gara ha portato una città che potesse rappresentarla: l'Italia ha messo in gioco San Felice Circeo, la Germania ha puntato su Monaco di Baviera, la Polonia si è affidata a Varsavia, la Grecia scelto Creta mentre Spagna e Russia hanno voluto che a tenere alte le rispettive bandiere fossero Jaca e San Pietroburgo.

È stata una finale all'insegna dei giochi strampalati e delle prove di abilità, scelti tra le più significative di questa prima edizione. Solo per una sfida i concorrenti hanno potuto giocare un jolly in modo da raddoppiare il punteggio guadagnato nella stessa ma, nonostante l'impegno, l'Italia non si è aggiudicata il podio scivolando al quarto posto con 52 punti e lasciando la corona d'alloro alla Germania che ha totalizzato ben 70 punti. Al secondo posto Grecia con 57, al terzo Russia con 55, quinta la Spagna con 48 e ultima Polonia con 37 punti.