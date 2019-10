"Eurogames", scontro finale: l'Italia si affida a San Felice Circeo 

Giovedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale di "Eurogames", la grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format "Jeux Sans Frontières". Al timone come sempre ci saranno Ilary Blasi con Alvin, mentre a supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi. Sono sei le squadre qualificate per la finalissima: per l'Italia scenderà in campo San Felice Circeo.