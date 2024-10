Enrico Papi arriva a Radio 105: con Lodovica Comello conduce "Gli Squizzati di 105"

Nuova avventura per Enrico Papi che, da lunedì 7 ottobre, approda in radio sulle frequenze di Radio 105 per condurre insieme a Lodovica Comello "Gli Squizzati di 105". Il nuovo programma, in onda sia in radio che su Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, sarà un vero e proprio quiz, il primo per Radio 105.