Ennio Morricone compie 91 anni: le colonne sonore dei film che l'hanno reso famoso

Compositore, musicista, direttore d’orchestra, arrangiatore e icona vivente della musica italiana, Ennio Morricone compie 91 anni oggi 10 novembre. Nel 1955 inizia la propria carriera di arrangiatore ma è il contatto con il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, nel 1964, che permette a Morricone di misurarsi con la musica d’avanguardia e l’improvvisazione libera fino al 1980.

In quegli anni inizia anche il sodalizio artistico con il regista Sergio Leone, per cui scrisse nel 1964 la colonna sonora del film “Per un pugno di dollari”, - vincendo il Nastro d’Argento nel 1965. Di lì in poi, tutti i successi cinematografici del regista avrebbero visto la collaborazione con il maestro. Il primo Oscar arriva solo nel 2007, quando Morricone riceve l’Oscar onorario alla carriera "per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film".