"Endless Love", le trame della settimana dal 20 al 24 gennaio

Dopo il fallimento del suo piano, Emir si trova senza vie d'uscita. Decide quindi di procurarsi

passaporti falsi per sé e Zeynep e si prepara a scappare. Ma Kemal scopre le sue intenzioni.

Emir riesce a infiltrarsi nella casa di Kemal e Nihan per dare un ultimo saluto a Deniz. Subito dopo,

contatta Zeynep e va a prenderla in ospedale.

Kemal affronta l'udienza per il riconoscimento di Deniz e tutto si risolve per il meglio. La giornata

termina con una cena festosa, dove tutti si riuniscono per celebrare.