"Questa storia del partito monarchico è stata inventata". Emanuele Filiberto, dopo anni di assenza dal piccolo schermo torna in tv a "Live - Non è la d'Urso", e smentisce totalmente l'intenzione di scendere in politica.



"Sto benissimo sulla poltrona della d'Urso", risponde il principe alla provocazione di Alda D'Eusanio che gli chiede se preferirebbe condurre il Festival di Sanremo o sedere al posto del nostro Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Secondo me preferirebbe condurre Sanremo", conclude infine la d'Urso.