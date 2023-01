Emanuela Folliero: "Ho rischiato di morire fulminata dal tostapane"

In casa con lei c'era il figlio, che ha immediatamente chiamato i soccorsi: "Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene".

L'incontro con l'amica Patrizia Rossetti

Passato lo spavento la Folliero è andata a trovare la sua amica Patrizia Rossetti, che non vedeva da ben quattro mesi. La conduttrice ha condiviso l'incontro con i suoi amati follower. Le due si sono abbracciate a lungo, piangendo per l'emozione di ritrovarsi di nuovo insieme dopo tante settimane lontane. Un'amicizia autentica, che resiste da tanti anni e che ha fatto commuovere anche i social. L'affetto è rimasto anche una volta spenti i riflettori e la Folliero ha ammesso che le piacerebbe lavorare di nuovo con l'amica: "Mi piacerebbe condurre un programma con lei. Non rincorro la televisione, però, non sono drogata di telecamera. Per adesso ho un'esclusiva. Volete sapere con chi? Con la mia famiglia".

La sorpresa al "Grande Fratello Vip"

La Rossetti è stata per settimane chiusa dentro la Casa del "Grande Fratello Vip". Emanuela ha potuto incontrarla solo per una manciata di minuti per farle una sorpresa e infonderle coraggio durante il suo percorso all'interno del reality. In quel momento Patrizia aveva bisogno di un supporto e l'amica è corsa da lei per risollevarle il morale. "Noi siamo le dive di Rete Quattro, ma siamo soprattutto grandi amiche, noi ci leggiamo nell'anima. Fidati di me ti amano tutti", le aveva detto. "Sei una donna di cuore, sei una donna vera e questo arriva al pubblico. Anche se ridi e scherzi ho visto nei tuoi occhi un po' di malinconia, perché nella vita non hai gli affetti canonici come un marito e i figli. Ma i tuoi amici sono la famiglia che ti sei scelta, ricordati che hai una sorella fuori di qui".