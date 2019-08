Elvis Presley diventa un agente segreto: arriva "Agent King" serie animata col re del rock

Nella serie, ancora in lavorazione e che vede tra gli ideatori e i produttori la stessa Priscilla Presely (e John Eddie, ndr) in collaborazione con Netflix e Sony, Elvis viene ingaggiato dal governo per un programma segreto di spionaggio, come si legge sull'annuncio ufficiale fatto sui social, proprio nella settimana in cui ricorre il 42esimo anniversario della morte del Re del Rock and Roll.



Ad ispirare la serie tv di cui non si conoscono ancora i dettagli, sarebbe stata l'infanzia di Elvis: "Fin da ragazzino, Elvis aveva sempre sognato di essere un supereroe per combattere il crimine e salvare il mondo. Agent King gli permetterà di farlo. Io e John Eddie siamo davvero entusiasti di poter lavorare con Netflix e Sony Animation per questo fantastico progetto, e di poter avere l'opportunità di mostrare al mondo un Elvis che non hanno mai visto prima", avrebbe detto Priscilla



In realtà Elvis ebbe davvero un "incarico" simile, quando il 21 dicembre 1970 incontrò Richard Nixon alla Casa Bianca, chiedendo insistentemente di collaborare con la sua amministrazione e gli venne offerto l'incarico onorario di Agente Federale per la sezione Narcotici e Droghe.