Ellen DeGeneres dice addio: "Non sono cattiva, dopo il prossimo show non mi vedrete più"

Nel suo monologo Ellen ha anche raccontato di come abbia vissuto le accuse che le sono state rivolte. "Ero solita dire: 'Non mi interessa quello che la gente dice di me' - ha spiegato -. Ora mi rendo conto che l'ho detto all'apice della mia popolarità". In una data precedente del tour, a West Hollywood, la comica si era anche lasciata andare sul dolore che aveva provato a dover chiudere la sua trasmissione in quel modo. "E' stato doloroso - aveva detto rispondendo a un fan -. Non è questo il modo in cui avrei voluto concludere la mia carriera, ma è così che sta finendo". ... Ho odiato il modo in cui lo show è finito. Ho amato alla follia quello show e ho odiato che l'ultima volta che la gente mi avrebbe visto fosse in quel modo".