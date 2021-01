Elisabetta Gregoraci e la sorella ricordano la mamma, in lacrime anche Silvia Toffanin

Elisabetta Gregoraci, in tv con la sorella Marzia, ricorda la madre, morta alcuni anni fa dopo una lunghissima malattia e si commuove. "Io la sento tanto vicina, in alcuni periodo di più e in altri meno, ma la sento sempre", afferma la show girl che, ospite di "Verissimo", rivela anche di aver da poco subìto un piccolo intervento chirurgico per rimuovere dei polipi all'utero e di stare bene. Mentre parla della madre per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è impossibile trattenere le lacrime e anche la stessa conduttrice, Silvia Toffanin, è visibilmente emozionata: la padrona di casa è particolarmente sensibile all'argomento, solo pochi mesi fa infatti ha perso la madre.