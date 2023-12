In esclusiva e in prime-time su Canale 5 domenica 24 dicembre, “Elisa Buon Natale anche a te” , uno show-evento all’insegna della grande musica.

Dopo il trionfo a suon di sold out dei concerti portati nei teatri a dicembre scorso (“An Intimate Night”) e le due date andate esaurite in poche settimane all’Arena di Verona a giugno ("An Intimate Night in Arena"), Elisa porterà la sua musica nella prestigiosa e magica dimensione del Mediolanum Forum, dimostrando la versatilità di uno spettacolo unico nel suo genere. La regia è affidata a Luigi Antonini e la produzione del programma a FriendsTV.





Da sempre attenta all’ambiente, Elisa, nel corso della serata, sosterrà insieme a Legambiente l’importante iniziativa “Music for the Planet” per piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e contrastare la crisi climatica nell’ambito del progetto europeo Life Terra.