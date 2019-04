Elia Pietschmann, morto in un incidente stradale l'attore de "I delitti del Barlume"

Mentre era in Sardegna per qualche giorno di vacanza, Elia Pietschmann è morto in un incidente stradale, volando giù da un cavalcavia con la sua moto sulla costa nord orientale dell'isola. È deceduto dopo l'arrivo all'ospedale di Olbia dove era stato trasportato con l'elicottero del 118. L'attore toscano 29enne aveva recitato in serie tv come "I delitti del Barlume", "È arrivata la felicità" di Riccardo Milani e "Pezzi Unici" di Cinzia Th Torrini.