Elga Enardu si confessa per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Diego Daddì e in una storia Instagram spiega ai follower come il fatto di non avere avuto figli non abbia giocato alcun ruolo nella fine della sua storia d'amore e sottoliena anzi: Grazie a Dio non abbiamo figli".

Poi ammette: "Sto malissimo, non ci posso credere, ma la nostra storia non è mai finita, ci ameremo sempre”.