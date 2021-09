Elettra Lamborghini e Rocco Siffredi vittime di "Scherzi a parte"

Dopo il grande successo delle prime due puntate, domenica 26 settembre in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con " Scherzi a parte" , il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi . Questa settimana le vittime sono la cantante Elettra Lamborghini , lo showman Giorgio Mastrota , l’attore Rocco Siffredi e la showgirl Elenoire Casalegno . In onda anche un imperdibile scherzo a Massimo Giletti .

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e della bellissima Estefania Barnal, preziosa presenza femminile di questo appuntamento.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo.

