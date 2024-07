La Giorgi si gode l'amore della famiglia, soprattutto quella del nipotino Gabriele: "Ciò che più mi manca è di non poterlo prendere in braccio, ma ho una cicatrice sulla pancia e un dispositivo nel braccio. Questa lontananza fisica mi fa soffrire. L’ho sempre cullato con le canzoni di Ornella Vanoni per farlo addormentare, è lui a chiedermi Senza fine". E aggiunge a proposito del bimbo: "Appena lo vedo, mi butto per terra per giocare con lui. Mi somiglia fisicamente, ma anche nell’indole: è incredibilmente attento, prima di usare le cose vuole capire il meccanismo. Vorrei lasciargli ricordi di un tempo bello speso insieme".