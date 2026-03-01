Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro: "Non riesco a vedere le foto di lei con mio figlio Gabriele"

"Io invece ho il telefono inondato delle fotografie di mamma, ogni tanto mi capita di aprirne qualcuna, poi a casa chiaramente ho le altri suoi scatti ma quello che proprio non riesco a fare a vedere le sue foto con Gabriele. Mi spezza proprio il cuore" ha raccontato Paolo Ciavarro. "Non mi passerà mai credo, è il dolore più grande pensare che lei non ci sarà più per mio figlio. Pochi giorni prima di andarsene ha trovato la forza per registrare un vocale di quattro minuti per Gabriele, io ero lì con lei che piangevo, non ho avuto mai il coraggio di risentirlo. Quando sarà il momento glie lo farò sentire, per il momento lo tengo salvato" ha concluso.