Eleonora Giorgi: “A 16 anni ho scoperto che mio padre aveva un’altra famiglia”

Una lunga confessione, sincera e sentita, quella di Eleonora Giorgi ai microfoni di Silvia Toffanin. L’attrice, eliminata in settimana dalla casa del Grande Fratello VIP, ricorda i momenti più importanti della sua vita, come donna e come professionista. A 16 anni il primo grande shock della sua adolescenza: “Ho scoperto che mio padre aveva un’altra famiglia, con tanto di altri due figli. Sono riuscita a perdonarlo, lui è morto chiedendo scusa a tutti noi, ma all’epoca non sapevamo come comportarci”. Ma la carriera della Giorgi, oltre che da numerosi film, è fatta anche di grandi storie d’amore che lei stessa racconta: “La morte di Alessandro Momo – l’attore 17enne che perse la vita in un incidente stradale con una motocicletta prestatagli proprio da Eleonora – è stato uno dei momenti più bui della mia vita. Da lì è iniziata una spirale che mi ha portato anche nel tunnel dell’eroina”. Ne è uscita pulita però, come le stessa ammette: “Per un anno ne ho abusato tantissimo. Da allora i batto contro l’utilizzo di questa droga. Porta solo alla morte”. E su Massimo Ciavarro: “Per me è stato come un fratello”.