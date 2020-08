Elena Morali è gelosa del suo Favoloso e a chi ci prova con lui dice: "Andate a pi...are più in là"

Giù le mani e gli occhi da Luigi Favoloso! Gelosa e inviperita Elena Morali non ci sta e in una storia di Instagram, in cui non bada a parole forti, si rivolge a tutte le donne che hanno "osato" fare delle avance al suo futuro marito. "Per tutte le morte di "c***o" che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche... credete davvero che vi possa minimamente calcolare?".

La showgirl sembra piuttosto infuriata e ricorda a tutte che Favoloso è suo marito, anche se di fatto i due non sono ancora sposati per la legge italiana: "Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là, grazie....".



La Morali e Favoloso infatti hanno "stipulato" una promessa di matrimonio con rito Masai, che tuttavia non viene riconosciuta in Italia, dove i due hanno assicurato che presto si sposeranno senza però ufficializzare una data dei fiori d’arancio.

La scenata di gelosia social arriva mentre la bionda showgirl è in Sardegna con le amiche e il suo futuro marito a Napoli per lavoro. Elena non mette in dubbio la fedeltà del suo Luigi Mario, ma alle ammiratrici moleste manda un chiaro messaggio, decisa, a quanto pare, a lottare con le unghie e coi denti.

