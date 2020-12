Elena Morali derubata in centro a Roma: "Sono a pezzi, Natale dovrebbe essere gioioso"

Natale amaro per Elena Morali, derubata in centro a Roma in pieno giorno. La showgirl si è sfogata con i suoi follower, spiegando di aver perso anche il volo di ritorno per Milano perché i malviventi le hanno sottratto i documenti. "Mi sento così a pezzi. Dovrebbe essere un periodo così bello sotto Natale, gioioso. Avevo appena lavorato, stavo tornando dai miei amori. E invece....", ha scritto lei su Instagram.

Elena aveva parcheggiato in centro a Roma, per comprare gli ultimi regali di Natale. Al ritorno, però, ad aspettarla una brutta sorpresa: il vetro del bagagliaio sfondato e le valigie sparite. "Mi hanno rubato tutto. Compreso lo zaino in cui avevo le chiavi e il passaporto. Ovviamente non posso più prendere il volo e dovrò cambiare serratura", ha fatto sapere nelle storie di Instagram la Morali.

"Mi hanno derubato per un valore di non so nemmeno quanto (e non voglio pensarci). Fortuna che non mi porto mai gioielli nelle valigie. È un mese in cui penso solo ai regali, a vedere le persone più felici almeno per una giornata, allo spirito natalizio, e invece ci sono ‘ste persone di mer*a", ha poi concluso amareggiata.

