El Camino, arriva il nuovo trailer del film di Breaking Bad

Un nuovo antipasto per i fan di Breaking Bad: è arrivato il secondo trailer di "El Camino", il film sequel della serie tv che arriverà su Netflix dall'11 ottobre. Viene mostrato finalmente Jesse Pinkman: nella clip, il giovane interpretato da Aaron Paul è seduto in auto - una Chevrolet El Camino, che dà il nome al titolo del film - mentre fuma una sigaretta. Nel frattempo, alla radio un giornalista racconta la sparatoria da cui il ragazzo è fuggito e in cui è rimasto coinvolto anche Walter White (Bryan Cranston). Questo dettaglio conferma la collocazione temporale del film: El Camino riprenderà la narrazione dalla fine della quinta stagione della serie tv pluripremiata. Il nuovo trailer fa seguito a quello uscito il 25 agosto dove il personaggio di Skinny Pete (Charles Baker) veniva interrogato dalle forze dell'ordine.