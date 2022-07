Edoardo Tavassi: "Deluso da Jeremias Rodriguez, pronto ad entrare nella Casa del Gfvip"

"Il GfVip? Sì, lo farei - racconta - Uscito dall'Isola rinchiudersi in una casa non è il massimo ma l'idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumi e fai come ti pare è diverso dall'Isola. Se Alfonso mi chiamasse lo farei".

Nei giorni scorsi è circolata la voce di una possibile partecipazione al programma comocio "Lol", prontamente smentita: "Per i giornali devo fare Lol, Pechino, il Grande Fratello, il Festival di Sanremo: non sono un comico. Non me l'hanno proposto, ma lì ci vanno i comici...".

Quanto alle donne dell'Isola, confessa: "Soleil Sorge è esteticamente è il mio tipo, scusa Mercedesz. Mi piace, anche tantissimo. Ma lei non mi segue neanche su Instagram, manco mi guarda...".

Degli ex naufraghi chi proprio non ha visto e non vorrebbe più vedere nemmeno casualmente "sono Jeremias e il padre, i due Rodriguez": "Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me”. Il motivo è presto detto: “penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me”.

