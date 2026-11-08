Edoardo Bove: "Vorrei fare qualcosa sull'insegnamento del primo soccorso"

Edoardo Bove è molto fiducioso che questa proposta troverà la sua strada. "È un progetto già presente da molto tempo, grazie a tutte queste associazioni che sono nate da genitori che hanno perso figli in campo o per strada e questo ha creato molta empatia, si è sentito un legame, io volevo fare qualcosa", le sue parole.

"Stiamo lavorando su questo testo da tanti anni - ha aggiunto Bove - spero che questo sia il momento giusto per tutte le cose che stanno succedendo, ci sono stati casi di ragazzi che non ce l'hanno fatta, quindi lo vogliamo tutti, sono fiducioso".