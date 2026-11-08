Al Bano: "Il matrimonio con Loredana s'ha da fare"

Al Bano, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" domenica 8 novembre", ha parlato di una possibile futura unione con Loredana Lecciso, madre di due dei suoi sei figli, Jasmine e Albano Jr.. Il cantante ha ammesso che forse potrebbe essere giunto il momento per sposare la sua compagna. "Anche per il primo matrimonio mia madre non era d'accordo, ma ho vinto anche in quel momento là", le parole di Al Bano.
Il cantante ha poi citato con ironia la celebre frase di Don Abbondio. "Questo altro matrimonio s'ha da fare, a differenza di ciò che scrisse Manzoni ne 'I Promessi Sposi', questo matrimonio s'ha da fare, ma vedremo quando". Un'unione che potrebbe arrivare dopo una relazione lunga più di vent'anni che è riuscito a superare anche momenti di crisi.