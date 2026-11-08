Al Bano: "Il matrimonio con Loredana s'ha da fare"

Al Bano, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" domenica 8 novembre", ha parlato di una possibile futura unione con Loredana Lecciso, madre di due dei suoi sei figli, Jasmine e Albano Jr.. Il cantante ha ammesso che forse potrebbe essere giunto il momento per sposare la sua compagna. "Anche per il primo matrimonio mia madre non era d'accordo, ma ho vinto anche in quel momento là", le parole di Al Bano.