Ed Sheeran svela: "I fan di Game of Thrones rovinarono il mio cameo"

Come tutti ricordano Ed Sheeran aveva fatto una breve apparizione in una puntata della settima stagione di "Game of Thrones" . Un cameo che era stato poco apprezzato dal pubblico della serie tv, fatto che aveva molto deluso il cantante. La popstar è tornato a parlare di quell'esperienza a distanza di anni durante il podcast Armchair Expert raccontando: "È stato fantastico. Ma la reazione della gente ha in qualche modo confuso la mia gioia. Speravo che i fan apprezzassero di più".

Ed Sheeran era apparso nell'episodio 1 ("Dragonstone") della stagione 7 nei panni di un soldato Lannister dall'ugola d'oro. Questo piccolo cameo, come ha rivelato il cantante era stato voluto dai creatori della serie, D.B. Weiss e David Benioff, per fare una sorpresa sul set a Maisie Williams (Aria Stark), da sempre sua grande fan. "Non credo che avessero ancora scritto il finale. Doveva essere la sua ultima stagione, ma di fatto non lo è stata. E come sorpresa per lei, mi hanno ingaggiato. Lei doveva presentarsi sul set e trovarmi accanto al fuoco.

Poi però la sorpresa era stata rovinata da Sophie Turner che aveva rivelato alla collega chi avrebbe trovato. Nonostante il cameo durasse solo pochi minuti, si è scatenato un acceso dibattito sui social, travolgendo il cantante da una marea di apre critiche (molti avevano storto il naso accusando Sheeran di avere fatto questa apparizione per promuovere il nuovo album). Cosa che aveva portato la popstar alla decisione di chiudere il suo account Twitter.

