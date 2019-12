Ecco il nuovo Tg4: "Un telegiornale che va verso il talk show"

Una sfida ambiziosa che nasce da Andrea Pucci, il direttore di NewsMediaset, la testata sotto la quale, dallo scorso giugno, sono confluiti Tg4, Studio Aperto e Tgcom, per effetto della riorganizzazione delle news voluta dal Direttore Generale dell’Informazione Mediaset Mauro Crippa, che ha deciso di affidare la conduzione del nuovo Tg4 a Giuseppe Brindisi. Il giornalista porta con sé l’esperienza affinata nel talk show grazie al successo di “Stasera Italia” del week end, a fianco di Veronica Gentili.

“Ringrazio Mauro Crippa e il direttore Pucci per avermi coinvolto in questo progetto innovativo, al passo con i tempi”, dice a Tgcom24 Giuseppe Brindisi. “Il mondo delle news è cambiato, grazie a tablet, smartphone siamo costantemente informati e un tg della sera ha ormai il dovere di approfondire, dare qualcosa in più allo spettatore”, aggiunge. Ad affiancare Andrea Pucci e Giuseppe Brindisi, la redazione del Tg4 co-diretta da Rosanna Ragusa, nella quale si è da poco aggiunto Leonardo Panetta, ex corrispondente Mediaset a Bruxelles.