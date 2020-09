"E’ la tua risposta definitiva?" Gerry Scotti torna con "Chi vuol essere Milionario?"

"E’ la tua risposta definitiva? L’accendiamo?". Gerry Scotti torna a pronunciare la famosa frase. Da giovedì 10 settembre riparte in prima serata su Canale 5 "Chi vuol essere Milionario?". Nel 2018 ha celebrato nel mondo i suoi primi vent’anni come format originale, in questa edizione festeggia il suo ventennale di messa in onda anche in Italia. Ottima cultura generale, sangue freddo e capacità di ragionamento sono indispensabili per affrontare le 15 domande e aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro.