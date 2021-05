E' morto Joe Lara, fu Tarzan nella serie tv degli anni 90: l'aereo su cui volava è caduto

"A questo punto non stiamo più cercando superstiti", ha detto il capo del team Joshua Sanders in una conferenza stampa, dopo che sono stati scoperti "diversi componenti dell'aereo e resti umani". L'aereo era decollato dall'aeroporto di Smirne, nel Tennessee, diretto a Palm Beach, in Florida. E' caduto poco dopo il decollo a Percy Priest Lake, una ventina di chilometri a sud di Nashville.

Era nato a San Diego, in California, il 2 febbraio 1962, e aveva iniziato la carriera come modello prima di ottenere, come debuttante, il ruolo principale, quello di Tarzan, nel film della Cbs del 1989 "Tarzan a Manhattan", che vedeva in azione il re della giungla a New York. Quasi dieci anni dopo era stato scelto per interpretare il personaggio creato da Edgar Rice Burroughs nella serie tv "Tarzan - La grande avventura". Più tardi Joe Lara è apparso anche in film d'azione come "Bersaglio di mezzanotte" (1992), "Il guerriero di acciaio" (1993), "Final Equinox" (1995) e "Il giorno del giudizio" (2000) e in serie tv tra cui "Baywatch" e "Conan".