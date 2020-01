Duro scontro tra Roger Garth e Francesca Cipriani: "Se sei permalosa non andare in tv"

Animi particolarmente caldi nel corso della puntata di "Pomeriggio Cinque" in onda giovedì 16 gennaio, dove Roger Garth e Francesca Cipriani sono stati protagonisti di un duro confronto.

Nel salotto di Barbara d'Urso si analizzano gli ultimi eventi avvenuti nella casa del "Grande Fratello Vip" e la showgirl ci tiene a difendere Paola Caruso dalle critiche di Barbara Alberti, la quale aveva commentato: "Guarda quella signora.. non la toccherei neanche con la forchetta".

"Barbara Alberti ce l'aveva anche con me, ce l'ha con le donne, con le bionde. Forse ha scambiato Paola Caruso con me", aveva commentato Francesca Cipriani a caldo attraverso i suoi canali social.

Quindi a "Pomeriggio Cinque" torna a ribadire la sua posizione, ricordando una discussione avuta dieci anni fa proprio con la scrittrice. Ma di fronte alla testimonianza della Cipriani, Roger Garth non ci sta e le risponde: "Se sei permalosa non andare in tv".

Immediata la reazione della Cipriani, con il confronto che prosegue fino all'intervento della padrona di casa Barbara d'Urso.