"Dritto e rovescio", Paolo Del Debbio va in pensione: "Ma continuerò a lavorare"

Nella puntata del 28 maggio di "Dritto e rovescio", l'ultima della stagione, il conduttore Paolo Del Debbio ha annunciato che dal 1° giugno andrà in pensione. "Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste", ha ironizzato il giornalista durante uno scambio di battute con gli ospiti in studio.
"Continuo a lavorare comunque", ha aggiunto Del Debbio che da lunedì 1° giugno passerà il timone della conduzione di "4 di sera", sempre su Rete 4, a Francesco Vecchi. Poi sul finale della puntata il giornalista ha dato appuntamento al pubblico alla nuova stagione di "Dritto e rovescio", al via a settembre. "Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano per la trasmissione perché dietro alla mia faccia c'è un gruppo validissimo di persone che fanno un lavoro straordinario e ci consente di andare dentro alla realtà con servizi e inchieste", ha affermato.
Paolo Del Debbio ha poi ricordato alcuni dei tanti approfondimenti durante la stagione di "Dritto e rovescio", a partire dalla "violenza nel mondo femminile islamico". "Questo mi rende fiero e soprattutto quando entro in trasmissione e leggo il foglietto dei servizi sono sereno perché so avere dietro chi dietro chi lavora bene", ha aggiunto il conduttore ringraziando i giornalisti e la squadra di tecnici che opera dietro le quinte del programma.