"Dritto e rovescio", Paolo Del Debbio va in pensione: "Ma continuerò a lavorare"

"Continuo a lavorare comunque", ha aggiunto Del Debbio che da lunedì 1° giugno passerà il timone della conduzione di "4 di sera", sempre su Rete 4, a Francesco Vecchi. Poi sul finale della puntata il giornalista ha dato appuntamento al pubblico alla nuova stagione di "Dritto e rovescio", al via a settembre. "Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano per la trasmissione perché dietro alla mia faccia c'è un gruppo validissimo di persone che fanno un lavoro straordinario e ci consente di andare dentro alla realtà con servizi e inchieste", ha affermato.