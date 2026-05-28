Il vicepremier Antonio Tajani: "Su Safe chiederemo meno dei 15 miliardi previsti"

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto a "Dritto e Rovescio", in onda su Rete4 per un'intervista. Durante quest'ultima ha parlato anche del programma per la difesa. "Avevamo annunciato che avremmo chiesto all'Europa un prestito di circa 15 miliardi di euro per avviare una serie di contratti. Dobbiamo rispettare alcuni impegni presi con la Nato però non è questo il momento per accedere a quel prestito in maniera così consistente quindi chiederemo di meno soltanto per realizzare progetti per i quali ci sono già contratti firmati e non si possono realizzare", ha affermato Tajani.