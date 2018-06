Dopo 50 anni riabbraccia la famiglia, Cristina: “Ecco quello che mi è mancato tanto”

Cristina fu separata dalla propria famiglia più di 50 anni fa, ma grazie a Pomeriggio 5 ha potuto riabbracciare tutti i suoi fratelli e soprattetto la sua mamma Maria Teresa di 92 anni. La donna, insieme alla sorella Elena, era stata allontanata dalla madre e portata in collegio visto che i genitori non potevano prendersi cura di tutti i diciassette figli.



Cristina, però, fu portata via a 3 anni e da quel giorno di lei non si seppe più nulla. Grazie ad un appello, fatto il 18 maggio in diretta a Pomeriggio 5, le due sorelle si sono potuto riabbracciare. Il loro incontro tanto atteso, però, non è stato l'unico. Cristina, infatti, ha potuto ritrovare tutti i suoi fratelli e soprattutto la mamma Maria Teresa ed ha commentato: "Sono felice: è un abbraccio sentito forte. E' un vero e proprio tuffo al cuore". "Finalmente il mio cuore si è riempito di gioia": ha continuato la donna riassumendo alla perfezione un momento così felice.