Domenica Live, faccia a faccia tra Maria Monsè e la Marchesa d’Aragona

Un confronto molto atteso e finalmente arrivato, quello tra Maria Monsè e Daniela Del Secco. Tra la showgirl e la sedicente Marchesa d’Aragona non corre buon sangue e questa è cosa risaputa, ma dopo l’incontro nella casa del Grande Fratello VIP il livore si è ulteriormente acuito. Tutto per una serata e una carrozza contesa. Maria Monsè, sulla poltrona di Domenica Live, arriva addirittura con un ironico dono per la sua ex amica diventata ormai acerrima rivale: “Questo è un velo, te l’ho regalato così potrai nasconderti ogni volta che dirai una bugia”. La replica della Del Secco: “Queste zanzare continuano a infastidire le mie nobili orecchie” dice mentre lavora a maglia ignorando completamente la sua interlocutrice.