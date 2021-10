Dodi Battaglia e la morte della moglie: "E' molto più dura di quello che potessi immaginare"

IPA

"E’ molto più dura di quello che potessi immaginare. E’ un dolore che non va via, anche fisicamente”. Dodi Battaglia, ospite domenica 17 ottobre a "Verissimo", parla per la prima volta della morte della moglie Paola, scomparsa a soli 51 anni, a inizio settembre. "Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno".