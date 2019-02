Disavventura per Nicoletta Larini: si perde in autostrada e chiama in lacrime la polizia

Disavventura automobilistica per Nicoletta Larini , la fashion designer fidanzata di Stefano Bettarini. La Larini, dopo essere stata ospite di "Mattino Cinque", sulla strada del ritorno per Viareggio ha perso il senso dell'orientamento in autostrada, forse a causa di una deviazione per incidente. In preda al panico e in lacrime ha dovuto chiedere aiuto alla polizia, che l'ha aiutata a ritrovare la strada di casa.

Evidentemente Nicoletta non ha preso da papà Nicola, ex pilota di Formula 1. A mandarla in confusione pare sia stato un incidente più o meno all'altezza di Bologna. Un rallentamento, una deviazione, e, probabilmente, qualche indicazione errata, e la strada per Nicoletta è diventata improvvisamente un rebus. Al punto che dopo ore di viaggio si è ritrovata in una stazione di servizio nei pressi di... Novara!



Completamente fuori strada, senza navigatore e senza poter chiedere aiuto a Stefano, che si trova all'Isola dei famosi, la ragazza ha iniziato a pubblicare una serie di storie su Instagram (poi cancellate) raccontando la sua disavventura con un'inquietudine sempre crescente. Alla fine, in lacimre, ha chiamato la polizia stradale che l'ha aiutata a ritrovare la corretta via smarrita. E lei ha rincuorato tutti sul social: "Ho cancellato tutti i video perché tanto avete capito che sono arrivata sana e salva".