“Vi rassicuro subito: non sto bene ma non ho nulla di grave, e benché dovrò fare analisi ulteriori nelle prossime settimane secondo gli esami fatti oggi si tratta solo di un malore passeggero” ha scritto Dino Giarrusso. “La ragione per cui vi racconto questo è che mi preme ribadire ancora una volta, quanto sia importante il sistema sanitario nazionale - ha aggiunto la ex Iena - La sanità in Italia ha tanti problemi e difetti, ma certamente siamo dei privilegiati rispetto ai cittadini di altre nazioni, dove per un’emergenza come questa o sei ricco o rischi di lasciarci la pelle. Abbiamo il dovere di preservare la sanità pubblica, semplificarla, aumentare le risorse economiche a disposizione e soprattutto azzerare gli sprechi, dai quali quasi sempre dipendono le inefficienze. Viva la sanità pubblica per tutti!”.