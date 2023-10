"Tu si que vales", il poll dancer russo Dimitry Politov vola in finale e dedica l'esibizione alla pace in Ucraina

Tra i concorrenti in gara nella sesta puntata di "Tu si que vales" il poll dancer Dimitry Politov incanta il pubblico con l'esibizione acrobatica e commuove i giudici con la sua storia personale. Sceso dal palo, l'artista 33enne nato in Russia ma cresciuto in Ucraina spiega il significato della coreografia: "In questo numero cerco di esprimere i miei sentimenti e la mia situazione attuale", dice Politov "Ho due figli avuti con due donne diverse in due paesi in guerra. Il mio sogno più grande è che un giorno loro possano diventare amici e che io possa stare con entrambi".

Al termine del racconto di Dimitry Politov Gerry Scotti si commuove e dal pubblico si leva un applauso in favore del messaggio di pace per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Il poll dancer aveva già convinto con la sua esibizione e a quattro "Sì" dei giudici si associa il 100% di voti della giuria popolare. Ben prima dello scadere dei 30 secondi a loro disposizione Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi raggiungono Dimitry Politov sul palco il che equivale per lui all'ottenimento del pass diretto per la finale di "Tu si que vales" 2023.