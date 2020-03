Diletta Leotta e Daniele Battaglia inaugurano Radio 105 Tv con "105 Take Away"

E' partito "105 Take Away", il primo programma di Radio 105 Tv, condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 in simulcast radio/tv. L'1 gennaio 2020 ha preso il via sul canale 157 del digitale terrestre Radio 105 Tv, il canale televisivo di Radio 105. La rete ammiraglia del Gruppo RadioMediaset è sbarcata in tv con un formato caratterizzato da un flusso continuo di videoclip rappresentativi della sua anima musicale, contemporary music con il meglio della musica italiana e internazionale. L’informazione con le news di TgCom24 in scorrimento arricchisce l’offerta editoriale.