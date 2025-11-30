Diego Dalla Palma: "Voglio morire vivo e non umiliato"

A "Verissimo" Il truccatore sulla programmazione della sua morte: "Non voglio affrontare alcun calvario"
© Da video
Nella sua intervista a "Verissimo" Diego Dalla Palma racconta di essere pronto a morire e di aver programmato già tutto. "Non voglio arrivare agli 80 anni, mi piacerebbe che si parlasse di più di morte, specie ai figli, in modo che poi non vivono un trauma" dice il truccature.
"Chi mi conosce sa che è tanto tempo che sono affascinato dalla morte, perché avendola incontrata in un coma a sei anni, ho percepito quel momento come un volo dove incontravo figure fluttuanti che mi venivo incontro e mi davano benessere - racconta Diego Dalla Palma - Mia madre di quel periodo raccontava che dopo il coma spesso mi chiudevo in me stesso e non volevo parlare con nessuno. Ho vissuto talmente bene in quella dimensione che ero arrabbiato con il mondo intero per essere tornato in vita".
"Non sono stanco di vivere, sono preoccupato e impaurito per quell'aspetto di vita futuro che mi attende, perché io già so che sarà un calvario e non lo voglio affrontare. Non ci sarà alcun suicidio assistito, voglio sparire. Ho scelto un posto dove andrò, ci sono già un notaio e un avvocato che si stanno occupando del mio testamento, perché voglio qualche mese prima concedermi la piacevolezza dell'ultimo tempo della vita. Voglio morire vivo e non umiliato" conclude il truccatore.