Diego Dalla Palma: "Voglio morire vivo e non umiliato"

"Non sono stanco di vivere, sono preoccupato e impaurito per quell'aspetto di vita futuro che mi attende, perché io già so che sarà un calvario e non lo voglio affrontare. Non ci sarà alcun suicidio assistito, voglio sparire. Ho scelto un posto dove andrò, ci sono già un notaio e un avvocato che si stanno occupando del mio testamento, perché voglio qualche mese prima concedermi la piacevolezza dell'ultimo tempo della vita. Voglio morire vivo e non umiliato" conclude il truccatore.