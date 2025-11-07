Diego Dalla Palma è pronto a morire: "Ho già programmato tutto, non voglio arrivare agli 80 anni"

Non è però la prima volta che il re del make up parla dell'intenzione di mettere fine alla sua vita. Esattamente 10 anni fa il visagista aveva affidato ad un maliconico post su Facebook i suoi pensieri confessando di pensare da tempo di programmare il fine vita: "Sono da anni iscritto ad Exit proprio perché voglio programmare lo spegnimento del mio esistere... Qualcuno vuole chiamarlo suicidio? E allora, accidenti!, chiamiamolo suicidio!".

E aveva poi aggiunto: "Anche se sono sano, a parte l'allergia al glutine e qualche reumatismo, fra non molto la morte sarà per me un passaggio liberatorio Ho preso una decisione: vendo tutti i miei immobili, di un paio solo la nuda proprietà, poiché devo abitarvi per una decina di anni. Parte del ricavato desidero vada devoluta a strutture o iniziative che ospitano e accolgono orfani di ogni parte del mondo".